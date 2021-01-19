19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı listeyi genişletti! Transferde öncelik...

Avcı listeyi genişletti! Transferde öncelik...
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da teknik direktör , kale ve stoper hariç her bölgeye takviye istedi. Bordo-mavililerin önceliği ve forvet bölgelerine verdiği ve 6 oyuncuyla görüşüldüğü öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör , ara transferin bitimi yaklaşırken yönetimden beklentilerini artırdı. Başarılı çalıştırıcının, kale ve stoper mevkii hariç her bölge için transfer talebi olduğu öğrenildi. Orta sahaya Berat Özdemir dışında bir transfer beklentisi daha olan Avcı'nın forvet, forvet arkası, sağ-sol kenar ve her iki bek bölgesine de takviye istediği ortaya çıktı. 6 oyuncuyla temasta olan yönetim, harcama limiti ve yüksek rakamlar nedeniyle zorlanıyor. Avcı'nın öncelikli mevkileri ise ve forvet. Sonra kanada bir alternatif istediği, diğer bölgelerin ise limitlerin izin verdiği müddetçe gerçekleşmesini talep ettiği belirtildi.

(Fotomaç)

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