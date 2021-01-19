Trabzonspor'da Abdullah Avcı listeyi genişletti! Transferde öncelik...
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kale ve stoper hariç her bölgeye takviye istedi. Bordo-mavililerin önceliği orta saha ve forvet bölgelerine verdiği ve 6 oyuncuyla görüşüldüğü öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferin bitimi yaklaşırken yönetimden beklentilerini artırdı. Başarılı çalıştırıcının, kale ve stoper mevkii hariç her bölge için transfer talebi olduğu öğrenildi. Orta sahaya Berat Özdemir dışında bir transfer beklentisi daha olan Avcı'nın forvet, forvet arkası, sağ-sol kenar ve her iki bek bölgesine de takviye istediği ortaya çıktı. 6 oyuncuyla temasta olan yönetim, harcama limiti ve yüksek rakamlar nedeniyle zorlanıyor. Avcı'nın öncelikli mevkileri ise orta saha ve forvet. Sonra kanada bir alternatif istediği, diğer bölgelerin ise limitlerin izin verdiği müddetçe gerçekleşmesini talep ettiği belirtildi.
(Fotomaç)
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