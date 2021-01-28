28 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Vitor Hugo'ya sürpriz talip!

Hugo'ya sürpriz talip!
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

'da göstermiş olduğu performansla adeta savunmanın tüm sorumluluğunu üstlenen Hugo için 'nın takımı harekete geçti. İşte son detaylar...

kulübü, geçtiğimiz sezon başında 'dan 'yı renklerine bağlamıştı. Bu defa da stoper Hugo'ya kanca attılar. Ancak yönetim, 'nın da fikri sorularak Brezilyalı futbolcunun çıkışına izin vermedi. Avcı "Hugo lider bir oyuncu. Sadece futbolculuğuyla değil, kişiliğiyle de bize çok yardımcı oluyor" dedi. (Fotomaç)
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