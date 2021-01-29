Trabzonsporlu Caleb Ekuban'dan dans şov!

Trabzonspor'a attığı golle Süper Kupa Finali'nde galibiyeti getiren Caleb Ekuban, sadece saha içinde değil saha dışında da ustalığını sergiledi.

Bordo-mavili futbolcular, Süper Kupa zaferini soyunma odasında farklı şekilde kutladı. Takımdaki herkes kupayla fotoğraf çekilmek için adeta yarış ederken her oyuncu en sevdiği müzik eşliğinde dans yaptı. Masör Şefik ve Hüseyin Türkmen en iyi kolbastı oynayanlar olarak ön plana çıkarken en iyi dansı yapan ise Ekuban oldu. Ganalı oyuncunun dans figürleri takım arkadaşları tarafından ilgiyle takip edildi.

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