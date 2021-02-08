08 Şubat 2021, Pazartesi
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İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;
Bu bir organizasyon oyunu. Teknik heyet, başkan, yönetim kurulu, personel, şehrin bize verdiği enerji. Bunların hepsi o şehre hediye olsun. Trabzonspor, Türk futbolu için önemli bir camia.
Malatyaspor'un başında çok yetenekli bir hoca var. Önemli işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bugün belki golden sonra baskı gördük ama Uğurcan'ın kurtardığı bir net pozisyon var onun dışında pozisyon yok. Takım halinde hareket edebiliyoruz.
Bu yoğun süreçte bu maçları kazanmak kolay değil. Oyuncularım oyundan çıkmak istemiyor. Karşımızda çok iyi bir enerji var. Onlar böyle devam ettiği sürece ben bu kasketi takmaya devam edeceğim.
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Onlar kazandıkça bu kasketi takmaya devam edeceğim
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı,"Bu yoğun süreçte bu maçları kazanmak kolay değil. Oyuncularım oyundan çıkmak istemiyor. Karşımızda çok iyi bir enerji var. Onlar böyle devam ettiği sürece ben bu kasketi takmaya devam edeceğim." dedi.
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;
Bu bir organizasyon oyunu. Teknik heyet, başkan, yönetim kurulu, personel, şehrin bize verdiği enerji. Bunların hepsi o şehre hediye olsun. Trabzonspor, Türk futbolu için önemli bir camia.
Malatyaspor'un başında çok yetenekli bir hoca var. Önemli işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bugün belki golden sonra baskı gördük ama Uğurcan'ın kurtardığı bir net pozisyon var onun dışında pozisyon yok. Takım halinde hareket edebiliyoruz.
Bu yoğun süreçte bu maçları kazanmak kolay değil. Oyuncularım oyundan çıkmak istemiyor. Karşımızda çok iyi bir enerji var. Onlar böyle devam ettiği sürece ben bu kasketi takmaya devam edeceğim.
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