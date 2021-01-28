28 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yunus pazarlığı! İşte son teklif

Fırtına Yunus'u bekliyor! İşte son teklif
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

Transfer dönemini son günlerine gelirken 'da Mallı belirsizliği sürmeye devam ediyor. Son kararı verecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri...

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken ekibinde hareketli saatler yaşanıyor. uzun süredir peşinden koştuğu ancak bir türlü imza aşamasına getiremediği 28 yaşındaki oyuncuyla son görüşmesini bugün gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi başarılı hücum oyuncusuna yıllık 800 bin euro öneriyor. Bonuslarla birlikte bu rakam 1 milyon euro'yu buluyor. Fırtına yıldız isimden net kararını vermesini isteyecek. Yöneticiler kabul etmemesi durumunda daha yüksek bir teklif götürmeyi düşünmüyor. , "Evet" derse transferi gerçekleşecek, "Hayır" derse pazarlıkların sonuna gelinecek. (Fotomaç)
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