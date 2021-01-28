28 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Djaniny ve Ekuban fark yaratıyor!

Fırtına'da bitirim ikili!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

Trabzonspor'un bitirim ikilisi ve Ekuban yine sahnedeydi. Yıldız futbolcular mücadelede gollere imzasını koyan ikili oldu.

Trabzonspor'un bitirim ikilisi ligden sonra 'da da başroldeydi. Hafta sonunda bordomavililer, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederken golleri ve Ekuban kaydetmişti. Aynı ikili dün de şovlarını sürdürdüler. Önce Djaniny sahne aldı, Ponck'un büyük hatasında akıl dolu bir kafa vuruşuyla Mert Günok'u avladı. Art arda 3, toplamda 4. golünü kaydetti. Djaniny karşılaşma sonunda "Son haftalardaki formumuzu bu maça taşıdık. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

EKUBAN'DAN MÜTHİŞ DEPAR

Maçın son bölümünde Karadeniz ekibinin hızlı atağında muhteşem ikili yine iş başındaydı. Djaniny'nin pasında rakip kaleye doğru ok gibi giden meşin yuvarlakla buluştu. Kaleci Mert Günok'tan sıyrıldı, ölçülü bir vuruşla ağları havalandırdı. Ganalı yıldızın golüyle Trabzonspor, Başakşehir'i 2-1 yendi ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Ekuban "Trabzonspor ile kupalar kazanmak çok güzel. Bunların devamı gelecek" dedi. Bordo-mavililer, müthiş ikilisi ile zaferden zafere koşuyor. (Fotomaç)
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