27 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yunus Mallı pazarlığı! İşte son teklif

Fırtına'da Yunus pazarlığı! İşte son teklif
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

uzun süredir gündeminde olan konusunda son bir kez daha görüşme kararı aldı. İşte bordo-mavililerin yeni teklifi ve detayları... | Son dakika transfer haberleri...

transfer listesinde olan ile kon kez masaya oturuyor. ekibi, sezon sonu ile olan kontratı sona erecek 29 yaşındaki oyuncuya son teklifini iletecek. Fırtına 800 bin euro garanti ücret önerecek. Bonuslarla bu rakam 1 milyon euro'yu bulacak. 'un bu teklifi kabul etmemesi durumunda başka bir öneri sunulmayacak ve transfer sonlandırılacak. (Fotomaç)
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