27 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Visca'dan vazgeçmiyor!

Trabzonspor Visca'dan vazgeçmiyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

yönetimi, ’nın çok istediği için bastırıyor. Maç sonunda Başakşehirli idarecilerle pazarlıklar hızlanacak. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Art arda maçlar oynarken transfer harekatını da sürdüren Karadeniz devinde gözler 'da. 'nın çok istediği, taraftarın da sosyal medyada sürekli güncel tutup kadroya katılması için yanıp tutuştuğu Boşnak yıldızın transferinde bugün kritik gün. ve idarecileri finali için 'nda bir araya gelecekler. Bordo-mavililerin, maç sonunda Başakşehir yönetimiyle masaya oturarak 30 yaşındaki oyuncu için süren pazarlıkları hızlandırması bekleniyor. Daha önce 2 defa Trabzonspor'un kapısından dönen Edin 'nın da bu transferi çok istemesi Karadeniz ekibinin elini kolaylaştırıyor. (Fotomaç)
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