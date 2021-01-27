27 Ocak 2021, Çarşamba
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Trabzonspor Visca'dan vazgeçmiyor!
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı’nın çok istediği Edin Visca için bastırıyor. Maç sonunda Başakşehirli idarecilerle pazarlıklar hızlanacak. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...
Art arda maçlar oynarken transfer harekatını da sürdüren Karadeniz devinde gözler Edin Visca'da. Abdullah Avcı'nın çok istediği, taraftarın da sosyal medyada sürekli güncel tutup kadroya katılması için yanıp tutuştuğu Boşnak yıldızın transferinde bugün kritik gün. Trabzonspor ve Başakşehir idarecileri Süper Kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya gelecekler. Bordo-mavililerin, maç sonunda Başakşehir yönetimiyle masaya oturarak 30 yaşındaki oyuncu için süren pazarlıkları hızlandırması bekleniyor. Daha önce 2 defa Trabzonspor'un kapısından dönen Edin Visca'nın da bu transferi çok istemesi Karadeniz ekibinin elini kolaylaştırıyor. (Fotomaç)
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