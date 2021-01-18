18 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Joao Pereira Şota’yı geçti

Pereira Şota’yı geçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'un başarılı sağ beki Joao , maçında da forma giyerek 'yı geçti ve bordo-mavili formayı en çok giyen 4. oyuncu oldu.

tarihinde toplam 6 yabancı futbolcu 100 maçın üzerine çıkabildi. Yattara 228 maç ile ilk sırayı alırken, onu Colman 161 , 140, 122, 121 ve 103 karşılaşma ile takip etti. sınavı öncesi Şota'nın gerisinde olan Pereira, bu maçla birlikte Şota'yı geçerek en fazla forma giyen 4. yabancı oldu.

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