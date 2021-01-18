Trabzonspor'da Joao Pereira Şota’yı geçti

Trabzonspor'un başarılı sağ beki Joao Pereira, Antalyaspor maçında da forma giyerek Şota'yı geçti ve bordo-mavili formayı en çok giyen 4. oyuncu oldu.

Trabzonspor tarihinde toplam 6 yabancı futbolcu 100 maçın üzerine çıkabildi. Yattara 228 maç ile ilk sırayı alırken, onu Colman 161 , Alanzinho 140, Pereira 122, Şota 121 ve Petkovic 103 karşılaşma ile takip etti. Antalyaspor sınavı öncesi Şota'nın gerisinde olan Pereira, bu maçla birlikte Şota'yı geçerek en fazla forma giyen 4. yabancı oldu.

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