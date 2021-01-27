Medipol Başakşehir-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Kupa Finali'nde son lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor kozlarını paylaşacak. A Spor'dan yayınlanacak dev karşılaşma öncesi, iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubike, Deniz, Aleksic, J. Fernandes, Demba Ba.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

KİLİT İSİMLER YOK

Başakşehir'de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bırakacak. Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci'nin sakatlanması. Rizespor maçında adelesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak. Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de sahada olmayacak futbolculardan bir diğeri.

Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa mücadelesinde süre alamayacak.

SÜPER LİG DÜZEYİNDE İLK KUPASINI KALDIRABİLİR

Teknik Direktörlük kariyerinin en uzun süreli bölümünü İstanbul temsilcisi Başakşehir'de geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı saha kenarında taktik savaşı verecek. Sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig düzeyinde bir takımın başında ilk kupasını kaldırmış olacak. Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, iki kez oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalini ise penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konyaspor'a karşı kaybetmişti.

ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul çıkarmasında eski takımlarına karşı mücadele verecek. İstanbul'da ilk olarak 27 Ocak Çarşamba günü Başakşehir ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak olan deneyimli teknik adam ardından Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş ile karşılaşacak. Süper Kupa finalinden moralli ayrılmak isteyen Avcı , siyah-beyazlıların karşısına yüksek motivasyonla çıkıp bordo-mavili takımı zirveye bir adım daha yaklaştırmayı planlıyor.

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