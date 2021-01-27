Medipol Başakşehir-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Kupa Finali'nde son lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor kozlarını paylaşacak. A Spor'dan yayınlanacak dev karşılaşma öncesi, iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubike, Deniz, Aleksic, J. Fernandes, Demba Ba.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
KİLİT İSİMLER YOK
Başakşehir'de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bırakacak. Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci'nin sakatlanması. Rizespor maçında adelesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak. Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de sahada olmayacak futbolculardan bir diğeri.
Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa mücadelesinde süre alamayacak.
SÜPER LİG DÜZEYİNDE İLK KUPASINI KALDIRABİLİR
Teknik Direktörlük kariyerinin en uzun süreli bölümünü İstanbul temsilcisi Başakşehir'de geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı saha kenarında taktik savaşı verecek. Sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig düzeyinde bir takımın başında ilk kupasını kaldırmış olacak. Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, iki kez oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalini ise penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konyaspor'a karşı kaybetmişti.
ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMLARINA KARŞI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul çıkarmasında eski takımlarına karşı mücadele verecek. İstanbul'da ilk olarak 27 Ocak Çarşamba günü Başakşehir ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak olan deneyimli teknik adam ardından Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş ile karşılaşacak. Süper Kupa finalinden moralli ayrılmak isteyen Avcı , siyah-beyazlıların karşısına yüksek motivasyonla çıkıp bordo-mavili takımı zirveye bir adım daha yaklaştırmayı planlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları