27 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Kupa Finali

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın son şampyonu Trabzonspor, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Kupa Finali
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

'nde son şampiyonu , Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda son şampiyonu ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Kupa Finali

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Uğur, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Crivelli, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Kupa Finali

KİLİT İSİMLER YOK

Başakşehir'de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bırakacak. Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci'nin sakatlanması. Rizespor maçında adelesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak. Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de sahada olmayacak futbolculardan bir diğeri.
Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa mücadelesinde süre alamayacak.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Kupa Finali

SÜPER LİG DÜZEYİNDE İLK KUPASINI KALDIRABİLİR

Teknik Direktörlük kariyerinin en uzun süreli bölümünü İstanbul temsilcisi 'de geçiren Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı saha kenarında taktik savaşı verecek. Sahadan galibiyetle ayrılması halinde düzeyinde bir takımın başında ilk kupasını kaldırmış olacak. Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, iki kez oynadığı Ziraat finalini ise penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konyaspor'a karşı kaybetmişti.

ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul çıkarmasında eski takımlarına karşı mücadele verecek. İstanbul'da ilk olarak 27 Ocak Çarşamba günü Başakşehir ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak olan deneyimli teknik adam ardından Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş ile karşılaşacak. Süper Kupa finalinden moralli ayrılmak isteyen Avcı , siyah-beyazlıların karşısına yüksek motivasyonla çıkıp bordo-mavili takımı zirveye bir adım daha yaklaştırmayı planlıyor.

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