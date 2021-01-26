Trabzonspor'da hedef Süper Kupa! Zafer yemini ettiler
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa maçına sadece 1 gün kaldı. Bordo-mavililer bu maçı kazanıp müzeye bir kupa daha eklemek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup ederek moral bulan Trabzonspor dört gözle Başakşehir mücadelesini bekliyor. Kupayı kazanan Trabzonspor ile lig şampiyonu Başakşehir'i karşı karşıya getirecek maç öncesi bordo- mavili cephede büyük hırs var. Abdullah Avcı da takımdaki bu güçlü enerjiyi sahada görmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı her idman öncesi yaptığı motivasyon konuşmalarıyla öğrencilerinin hırsını aktif tutuyor. Bordo-mavili futbolcular da kupa zaferlerini Süper Kupa ile taçlandırmak istiyor.
UĞURCAN'DAN MORAL
Bordo-mavili ekibin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da takım arkadaşlarıyla motivasyon konuşmaları yapıyor .24 yaşındaki eldiven "Bu maçları oynamak hepimizin kariyeri için çok önemli. Müzeye bir kupa daha ekleme şansımız var. 90 dakika, uzatma veya penaltılar, hiç pes etmeden sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un yabancı yıldızları da kariyerlerinin bu döneminde Süper Kupa zaferini tatmak istiyor. Başta Nwakaeme ve Ekuban olmak üzere tüm takım zafere inanıyor.
DERBİYİ UNUTUN
Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak derbi maçını unutmalarını söyledi. Usta çalıştırıcı "Şu anda Trabzonspor'un müzesine bir kupa daha getirmeye çok yakınsınız. Aklınızda sadece Başakşehir maçı olsun" sözleriyle onları uyardı.
BÜYÜK FİNAL A SPOR'DA!
Milyonların kilitleneceği Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dev randevu 20.45'ten itibaren A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma öncesinde ve sonrasındaki tüm gelişmeler ve yorumlar da A SPOR'da. (Fotomaç)
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