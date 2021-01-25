25 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

İngilizlerden sevindiren haber! Trabzonspor Danny Rose için harekete geçti!

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla geçen Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan yıldz isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri...

İngilizlerden sevindiren haber! Trabzonspor Danny Rose için harekete geçti!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

Transferde yakın zamanda hareketli günler geçirmeye aday olan , 'ın tecrübeli oyuncusu 'u almak için baskısını artırdı.

İngilizlerden sevindiren haber! Trabzonspor Danny Rose için harekete geçti!

Karadeniz temsilcisi 30 yaşındaki oyuncuya yaptığı yarım sezonluk 500 bin euro'yu bulan teklifini artırdı.

İngilizlerden sevindiren haber! Trabzonspor Danny Rose için harekete geçti!

Bordo-mavililerin yeni önerisi 650 bin euro oldu. Bunda en büyük etken oyuncunun 'dan bedelsiz çıkışına izin verilmesi.

İngilizlerden sevindiren haber! Trabzonspor Danny Rose için harekete geçti!

İngiliz ekibi, sezon sonu kontratı biten Rose için bonservis bedeli istemeyince Fırtına da oyuncuya teklifini yükseltebildi.

İngilizlerden sevindiren haber! Trabzonspor Danny Rose için harekete geçti!

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Karadeniz ekibinin, 'a 3.5 yıllık kontrat önermesi de oyuncunun aklını çelmiş durumda. Hem sol bekte hem de orta sahanın solunda forma giyebilen 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde gelecek sezon 1 milyon 250 bin euro kazanacak.

İngilizlerden sevindiren haber! Trabzonspor Danny Rose için harekete geçti!

İNGİLİZLERE GÖRE İŞ BİTTİ

cephesinde transferinde bunlar yaşanırken İngiltere'ye bakılınca iş bitti. Ada medyası, 30 yaşındaki oyuncuya kolajla bordo-mavili formayı giydirerek transferin kısa süre içinde tamamlanacağını yazdı.

İngilizlerden sevindiren haber! Trabzonspor Danny Rose için harekete geçti!

Rose 6 farklı takımda 286 maçta forma giydi. 11 gol attı, 32 asist yaptı. 43 gole direkt etkisi oldu. (Fotomaç)

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