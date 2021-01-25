25 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Berat Özdemir için övgü dolu sözler! "40 yıllık Trabzonsporlu gibi"

40 yıllık Trabzonsporlu gibi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

Trabzonspor'un yeni transferi ilk maçında adeta herkesi kendine hayran bıraktı. Yıldız futbolcu için taraftarlar "40 yıllık Trabzonsporlu gibi" yorumlarında bulundu.

Devre arasında bordo-mavili takıma katılan ilk 11 çıktığı karşılaşmasındaki performansıyla kendine hayran bıraktırdı. Top kapma, sahipsiz top kazanma başta olmak üzere birçok kategoride takımın en iyisi olan 22 yaşındaki orta saha oyunusu için taraftarlar "40 yıllık Trabzonsporlu gibi", "İyi ki onu transfer etmişiz", "Berat gibisi bulunmaz" yorumları yaptılar. (Fotomaç)
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