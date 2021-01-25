25 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!

Süper Lig'de büyük çıkış yakalayarak yoluna devam eden Trabzosnpor'da gündeme flaş bir isim geldi. Abdulah Avcı'nın ısrarla istediği yıldız futbolcu için bordo-mavililer harekete geçti. | Son dakika Trabzonspor haberleri...

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'de yoluna dolu dizgin devam eden Karadeniz ekibi devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını da sürdürüyor.

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!

Gençlerbirliği'nden transferiyle önemli bir eksiğini kapatan hücum hattına da mutlaka takviye yapacak.

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!

Teknik direktör 'nın gönlündeki isim olan taraftarın da gözdesi.

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!

Bordomavililerin Twitter'da açtığı "Come to Visca" etiketi uzun süre gündemde kaldı. Yönetime Boşnak yıldızın alınması yönünde çağrılar yaptılar.

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!

ONUN DA AKLI TRABZONSPOR'DA

Visca daha önce 2 kez 'un gündemine girmiş ancak olmamıştı. Boşnak futbolcu ayağına gelen şansı bir defa daha geri çevirmek istemiyor.

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!

Bu sebeple yönetiminden kolaylık istedi. 30 yaşındaki oyuncu kariyerinin bu döneminde rotasını Karadeniz'e çevirmek istediğini idarecilere iletti.

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!

Bordomavili yöneticilerin de Visca için nabız yokluyor. Başkan ve ekibi, ile kısa süre içinde masaya oturacak. Hedef Visca'yı renklere bağlamak.

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!

BAŞAKŞEHIR'İN TALEPLERİ YÜKSEK

haricinde İstanbul büyüklerinin de gündemindeki Visca için çıtayı yükseğe koymuş durumda. Başakşehir ile resmi temaslar başlamasa da ön görüşmelerde yüksek bonservis bedeli haricinde takasta oyuncu da istediği öğrenildi.

Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!

GOL VE ASİST CANAVARI

tam anlamıyla bir efsanesi. Boşnak hücum oyuncusu 11 sezondur İstanbul ekibinin formasını taşıyor. 367 maçta ağları 106 defa sarsarken, 105 de asist yaptı. (Fotomaç)

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