Trabzonspor o isimden vazgeçmiyor!
Süper Lig'de büyük çıkış yakalayarak yoluna devam eden Trabzosnpor'da gündeme flaş bir isim geldi. Abdulah Avcı'nın ısrarla istediği yıldız futbolcu için bordo-mavililer harekete geçti. | Son dakika Trabzonspor haberleri...
Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Karadeniz ekibi devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını da sürdürüyor.
Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir transferiyle önemli bir eksiğini kapatan Trabzonspor hücum hattına da mutlaka takviye yapacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim olan Edin Visca taraftarın da gözdesi.
Bordomavililerin Twitter'da açtığı "Come to Trabzonspor Visca" etiketi uzun süre gündemde kaldı. Yönetime Boşnak yıldızın alınması yönünde çağrılar yaptılar.
ONUN DA AKLI TRABZONSPOR'DA
Visca daha önce 2 kez Trabzonspor'un gündemine girmiş ancak olmamıştı. Boşnak futbolcu ayağına gelen şansı bir defa daha geri çevirmek istemiyor.
Bu sebeple Başakşehir yönetiminden kolaylık istedi. 30 yaşındaki oyuncu kariyerinin bu döneminde rotasını Karadeniz'e çevirmek istediğini idarecilere iletti.
Bordomavili yöneticilerin de Visca için nabız yokluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Başakşehir ile kısa süre içinde masaya oturacak. Hedef Visca'yı renklere bağlamak.
BAŞAKŞEHIR'İN TALEPLERİ YÜKSEK
Trabzonspor haricinde İstanbul büyüklerinin de gündemindeki Visca için Başakşehir çıtayı yükseğe koymuş durumda. Başakşehir ile resmi temaslar başlamasa da ön görüşmelerde yüksek bonservis bedeli haricinde takasta oyuncu da istediği öğrenildi.
GOL VE ASİST CANAVARI
Edin Visca tam anlamıyla bir Başakşehir efsanesi. Boşnak hücum oyuncusu 11 sezondur İstanbul ekibinin formasını taşıyor. 367 maçta ağları 106 defa sarsarken, 105 de asist yaptı. (Fotomaç)
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