12 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 3 stopere de teklif geldi

3 stopere de teklif geldi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Edgar Ie, Majid ile Hüseyin Türkmen için de teklifler gelmeye devam ediyor. Hüseyin Türkmen'e , Majid Hosseini'ye 'dan teklifler gelirken, uzun süredir Edgar Ie'yi takipte bulunan St. Etienne de bu transfer için ısrarını sürdürüyor.

Edgar Ie, Majid ile Hüseyin Türkmen için de teklifler gelmeye devam ediyor. Hüseyin Türkmen'e , Majid Hosseini'ye 'dan teklifler gelirken, uzun süredir Edgar Ie'yi takipte bulunan St. Etienne de bu transfer için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibinin yaptığı 3 milyon Euro civarı teklif yönetim tarafından yeterli bulunmazken, özellikle yıllar sonra savunmada yakalanan uyum nedeniyle de Edgar Ie'nin ayrılmasına sıcak bakılmıyor. Bordo-mavililer Hosseini'yi de takımda tutmak isterken, Hüseyin Türkmen'in ise şartların oluşması durumunda kiralık olarak gönderilebileceği gelen haberler arasında.
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