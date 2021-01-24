24 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Ekuban rekor kırdı!

Ekuban rekor kırdı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

yıldız Ekuban, formasıyla ilk defa bir sezonda altı gol attı. Dün Djaniny’ye bir de asist yapan Ekuban maçın adamı oldu.

devi 'un 'ni deplasmanda mağlup ettiği mücadeleye Ekuban damga vurdu. 26 yaşındaki futbolcu mükemmel oyununu 1 gol, 1 asistle süsledi. Djaniny Semedo'nun attığı golde meşin yuvarlağı takım arkadaşının önüne ölçülü şekilde bıraktı. Ardından da 'nin pasında meşin yuvarlağı iyi kontrol ederek sert bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı. Başarılı futbolcu, Trabzonspor kariyerinde bir sezonda en fazla 5 gol kaydetmişti. Dün Gençlerbirliği mücadelesinde ağları havalandırarak ilk defa 6 gole ulaştı. , , Ç.Rizespor, ve 'ye gol atan Ekuban, G.Birliği maçında da fileleri havalandırarak rekor kırdı. Ekuban maç sonunda "Güzel bir galibiyet oldu. Kazanarak devam ediyoruz" diye konuştu. (Fotomaç)
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