22 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Anders Trondsen sevinci!

Trabzonspor'un sezon başında sakatlanarak uzun süredir sahalardan uzak kalan ismi Trondsen'den sevindirici haber geldi. Son dakika Trabzonspor haberleri...


Trabzonspor'da Anders Trondsen sevinci!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 'in 9 Eylül'de idmanda sağ diz ön çapraz bağları kopmuştu.

Trabzonspor'da Anders Trondsen sevinci!

Ameliyat olan ve ülkesinde tedavisine devam edilen 25 yaşındaki orta sahadan nihayet müjdeli haber verdi.

Trabzonspor'da Anders Trondsen sevinci!

Artık Trondsen'in dizinde herhangi bir ağrı hissetmediği öğrenildi.

Trabzonspor'da Anders Trondsen sevinci!

Bunun üzerine yetkilileri, tedavi önemli oranda tamamlanan 1.83 boyundaki oyuncuyu şubatta 'ye getirme kararı aldı.

Trabzonspor'da Anders Trondsen sevinci!

Trondsen'in kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takıma katılması bekleniyor. Futbolcunun askıya alınan lisansı da yabancı kontenjanının dolmaması durumunda yeniden çıkartılacak.

Trabzonspor'da Anders Trondsen sevinci!

'dan alınan ve dört senelik imza atan Trondsen'e ilk sezon 800 bin ardından da her sezon için 50'şer bin euro zamlı ödeme yapılacağı açıklanmıştı. (Fotomaç)

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