İzin ilaç gibi geldi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kazanılan Göztepe maçının ardınan verdiği 4 gün izin oyunculara adeta ilaç gibi geldi.

Futbolcular izin yerlerinde farklı yerlere giderek aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiler. Kimisi sıcak yerleri tercih etti, kimisi dağlara çıkarak temiz hava aldı. Sosyal medyadaki izin paylaşımları büyük ilgi gördü.



HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Karadeniz ekibinde 4 günlük izin sona erdi. Trabzonspor hazırlıklarına bugün 16.00'da yapacağı idmanla başlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmaya kadro dışı bırakılan oyuncular haricindeki tüm isimler katılacak. Avcı antrenman öncesinde öğrencileriyle kısa bir motivasyon toplantısı yapacak.

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