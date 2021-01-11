11 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

İzin ilaç gibi geldi

İzin ilaç gibi geldi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Teknik direktör 'nın kazanılan Göztepe maçının ardınan verdiği 4 gün izin oyunculara adeta ilaç gibi geldi.

Futbolcular izin yerlerinde farklı yerlere giderek aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiler. Kimisi sıcak yerleri tercih etti, kimisi dağlara çıkarak temiz hava aldı. Sosyal medyadaki izin paylaşımları büyük ilgi gördü.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
ekibinde 4 günlük izin sona erdi. hazırlıklarına bugün 16.00'da yapacağı idmanla başlayacak. Teknik direktör yönetimindeki çalışmaya kadro dışı bırakılan oyuncular haricindeki tüm isimler katılacak. Avcı antrenman öncesinde öğrencileriyle kısa bir motivasyon toplantısı yapacak.

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