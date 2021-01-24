24 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Djaniny kendini buldu

Djaniny kendini buldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'un son haftalarda etkili ismi Djaniny, maçında da gollerine devam etti. Yıldız isim maçın ardından 'nın tebriğini aldı.

Hücum hattında en uçta oynayan Djaniny Semedo, karşılaşmasından sonra ağlarını da sarsmayı başardı. ile girdiği verkaç sonucu kaleci Übeyd'i çalımlayarak net bir vuruşla fileleri havalandırdı. 29 yaşındaki oyuncu toplamda 3 gole ulaştı. Mücadele sonunda teknik direktör 'dan tebriği kaptı. (Fotomaç)
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