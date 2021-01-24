24 Ocak 2021, Pazar
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Djaniny kendini buldu
Trabzonspor'un son haftalarda etkili ismi Djaniny, Gençlerbirliği maçında da gollerine devam etti. Yıldız isim maçın ardından Abdullah Avcı'nın tebriğini aldı.
Hücum hattında en uçta oynayan Djaniny Semedo, Konyaspor karşılaşmasından sonra Gençlerbirliği ağlarını da sarsmayı başardı. Caleb Ekuban ile girdiği verkaç sonucu kaleci Übeyd'i çalımlayarak net bir vuruşla fileleri havalandırdı. 29 yaşındaki oyuncu toplamda 3 gole ulaştı. Mücadele sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'dan tebriği kaptı. (Fotomaç)
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