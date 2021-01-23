23 Ocak 2021, Cumartesi
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GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil, Oliveira, Soner, Toure, İlker, Mendoza, Sami, Polomat, Murat
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
ANKARA'DA 84. RANDEVU
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 83 resmi maçta Trabzonspor 46, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 23 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 158 gol atarken, rakibi ise 76 kez fileleri havalandırdı.
Trabzonspor'da zorunlu rotasyon! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i
Trabzonspor, G.Birliği’ni yenerek zirve yürüyüşüne devam etmek ve çarşamba Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa finali öncesi moral bulmak istiyor.
Süper Lig'de son oynadığı 4, deplasmanda da 6 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 21'inci hafta mücadelesinde bugün Ankara'da Gençlerbirliği karşısından galibiyetle ayrılarak ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 11 karşılaşmada yalnızca bir mağlubiyet alan Fırtına, 21'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak, Avcı döneminde başlayan üst sıralara doğru yükselişine devam etmek ve çarşamba günü Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa finali öncesi moral kazanmak istiyor. Tecrübeli hoca, futbolcularından mutlak üç puan istedi ve "Kayba asla tahammülümüz yok" diye uyardı. (Fotomaç)
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil, Oliveira, Soner, Toure, İlker, Mendoza, Sami, Polomat, Murat
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
ANKARA'DA 84. RANDEVU
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 83 resmi maçta Trabzonspor 46, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 23 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 158 gol atarken, rakibi ise 76 kez fileleri havalandırdı.
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