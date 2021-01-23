Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde Başkent ekibi 19 puanla ligin 18. sırasında yer alırken, bordo mavililer 30 puanla 7. sırada bulunuyor. İşte Gençlerbirliği Trabzonspor maçına dair detaylar ve karşılaşmanın canlı anlatımı...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Sio

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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