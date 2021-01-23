23 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Gençlerbirliği Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu!

Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde Başkent ekibi 19 puanla ligin 18. sırasında yer alırken, bordo mavililer 30 puanla 7. sırada bulunuyor. İşte Gençlerbirliği Trabzonspor maçına dair detaylar ve karşılaşmanın canlı anlatımı...

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: , Ömürcan, Arda, , , , , Candeias, , Furman, Sio

Trabzonspor: , , , , , , , Abdulkadir Parmak, , ,

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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