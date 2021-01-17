17 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Lewis Baker: Son ana kadar savaştık

Son ana kadar savaştık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Trabzonsporlu Baker, "Maça harika başladık ama kırmızı kartla oyun değişti. Bazen yaptığınız ufak hatalar sizi cezalandırabiliyor. Savaşmayı bırakmadık. Kaybettiğimiz 2 puan var ama kazandığımızda 1 puan var. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

Trabzonsporlu Baker, "Maça harika başladık ama kırmızı kartla oyun değişti. Bazen yaptığınız ufak hatalar sizi cezalandırabiliyor. Savaşmayı bırakmadık. Kaybettiğimiz 2 puan var ama kazandığımızda 1 puan var. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

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