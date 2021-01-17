Lewis Baker: Son ana kadar savaştık

Trabzonsporlu Baker, "Maça harika başladık ama kırmızı kartla oyun değişti. Bazen yaptığınız ufak hatalar sizi cezalandırabiliyor. Savaşmayı bırakmadık. Kaybettiğimiz 2 puan var ama kazandığımızda 1 puan var. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

Trabzonsporlu Baker, "Maça harika başladık ama kırmızı kartla oyun değişti. Bazen yaptığınız ufak hatalar sizi cezalandırabiliyor. Savaşmayı bırakmadık. Kaybettiğimiz 2 puan var ama kazandığımızda 1 puan var. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ