Trabzonspor'da Ekuban rekoru kaçırdı

Bordo-mavili takımın kazandığı penaltı atışında topu Boffin'e kaptıran Caleb Ekuban, Trabzonspor'da kariyer rekorunu kırma fırsatını kaçırdı. Ganalı futbolcu, Trabzonspor'daki ilk iki sezonunda 5'er gol atarken, bu sezon aynı rakama henüz 17. haftada ulaştı.

Bordo-mavili takımın kazandığı penaltı atışında topu Boffin'e kaptıran Caleb Ekuban, Trabzonspor'da kariyer rekorunu kırma fırsatını kaçırdı. Ganalı futbolcu, Trabzonspor'daki ilk iki sezonunda 5'er gol atarken, bu sezon aynı rakama henüz 17. haftada ulaştı. Fatih Karagümrük ve Göztepe ile oynanan son iki maçta fileleri sarsan Ekuban, son 8 lig maçına 5 gol sığdırmıştı.

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