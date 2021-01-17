17 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ekuban rekoru kaçırdı

Ekuban rekoru kaçırdı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.01.2021

Bordo-mavili takımın kazandığı penaltı atışında topu Boffin'e kaptıran Caleb Ekuban, 'da kariyer rekorunu kırma fırsatını kaçırdı. Ganalı futbolcu, Trabzonspor'daki ilk iki sezonunda 5'er gol atarken, bu sezon aynı rakama henüz 17. haftada ulaştı.

Bordo-mavili takımın kazandığı penaltı atışında topu Boffin'e kaptıran Caleb Ekuban, 'da kariyer rekorunu kırma fırsatını kaçırdı. Ganalı futbolcu, Trabzonspor'daki ilk iki sezonunda 5'er gol atarken, bu sezon aynı rakama henüz 17. haftada ulaştı. Fatih Karagümrük ve Göztepe ile oynanan son iki maçta fileleri sarsan Ekuban, son 8 lig maçına 5 gol sığdırmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Fırtına 1 puanı uzatmada kurtardı! Fırtına 1 puanı uzatmada kurtardı!
Juventus'un genç futbolcusu Trabzonspor'a! Juventus'un genç futbolcusu Trabzonspor'a!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör