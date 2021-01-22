22 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Enzo Perez River Plate ile antrenmanlara başladı

Fırtına'da Enzo Perez şaşkınlığı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

'un uzun süredir gündeminde yer alan Enzo konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız takımı ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

'un yaklaşık bir aydır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Enzo , ile yeniden idmanlara çıkmaya başladı. Daha önce bordo-mavili yönetime verdiği sözlerde kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalayacağını belirtmişti. Ancak verdiği sözü tutmayan Perez, ailesinin 'ye gitmesini istememesi ve River Plate'ten gelen baskılar sonucunda geri adım attı. Bu gelişme üzerine bordo-mavili yöneticiler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. (Fotomaç)
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