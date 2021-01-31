31 Ocak 2021, Pazar

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Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI

Beşiktaş-Trabzonspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Son 9 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor'u konuk ediyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in ilk yarısını lider tamamlayan , ikinci yarının ilk maçında 'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Cyle Larin, Aboubakar.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

KARTAL KAFA GOLLERİNDE ZİRVEDE!

Süper Lig'de Trabzonspor maçına kadar en çok kafa golü atan takım olan Beşiktaş, bordo-mavili takımı da havadan vurdu! 29. dakikada Aboubakar müthiş bir kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Böylece siyah-beyazlıların bu sezon kafayla attığı gol sayısı 10'a çıktı.

SİYAH BEYAZLILAR GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Beşiktaş Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Ligin 8'inci haftasına kadar kötü bir gidişe sahip olan siyah-beyazlılar, 9'uncu haftadaki Medipol Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta; 11 galibiyet alan 'ın öğrencileri, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçirdiği bu dönemde 34 puan topladı. Ligdeki son mağlubiyetini 12'nci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Beşiktaş, son 8 maçtır da mağlup olmuyor. Trabzonspor maçına kadar geçen 8 haftada; 7 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, son 4 karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU

Siyah beyazlılarda Vida, Mensah ve Ghezzal 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda, 23'üncü haftada deplasmanda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.

Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat 19:00'da başladı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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