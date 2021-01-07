07 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

İngilizler transferi duyurdu! Trabzonspor'a Ada'dan sol bek

İngilizler transferi duyurdu! Trabzonspor'a Ada'dan sol bek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

’tan bomba haber: 'un ’ın sol beki ile görüsme halinde olduğu iddia edildi.

sezon basında 'u renklerine katmıstı. Brezilyalı futbolcu alısma dönemini atlattıktan sonra performansını yükseltse de teknik direktör 'nın buraya daha nitelikli bir oyuncu istedigi kaydedildi. Günün haberi de basınından geldi. 'a göre Trabzonspor, 'ın sol beki ile görüsüyor. Adı kadroya yazılmadıgı için maçlara çıkamayan Rose'un da ayrılmak istedigi kaydedildi. 30 yasındaki yıldız sol bek haricinde orta sahanın solunda da oynayabiliyor. (Fotomaç)
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