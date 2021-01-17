17 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Kurtarıcı Afobe

Kurtarıcı Afobe
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

70’te Baker’in yerine giren Benik Afobe attığı golle ’u yenilgiden kurtardı. Kongo’lu 10 maç sonra fileleri havalandırdı.

'da maçın adamı son haftaların suskun ismi Benik Afobe oldu. 10 maçtır gol atamayan ve ilk onbirdeki yerini kaptıran Demokratik Kongolu forvet, Antalya'da sahneye çıkarak takımını yenilgiden kurtardı. 'nın 70'te vasat oynayan Baker'in yerine sahaya sürdüğü 27 yaşındaki oyuncu, 90+6'da Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortayı kafa ile filelere gönderip 1 puanı getirdi. Afobe ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. Tecrübeli oyuncu 3. haftada 'a 2 gol atarken, 5. haftadaki Fenerbahçe derbisinde de ağları sarsmıştı.

Afobe, "10 kişi rakibe karşı oynamak bazen göründüğünden daha zor olabiliyor. Belki de bugün en önemli şey takım ruhunu son saniyeye kadar gösterebilmekti" dedi.

ATAMADI ASİST YAPTI
Afobe'nin attığı golün ortasını yapan Anthnoy Nwakaeme bu sezon ligde 2. asistini gerçekleştirdi (4 golü var). Nijeryalı yıldız, 67. dakikada ise klasına yakışmayacak bir gol kaçırdı. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme, sağ çaprazdan düzgün vuramayınca top uzak direk dibinden auta gitti.

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