15 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Enzo Perez için geri sayım başladı! Transferin önündeki tek engel...

Perez için geri sayım başladı! Transferin önündeki tek engel...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Karadeniz devinin transfer etmek için çaba gösterdiği Enzo Perez için geri sayım sürüyor. Oyuncuyla 1.3 milyon euro maaş ve 300 bin euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varan bordo-mavililer, tecrübeli ismin kulübüyle bonservis sorununu çözmesini bekliyor. | Son dakika transfer haberleri (TS spor haberi)

yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olan 34 yaşındaki orta sahanın bu transferin gerçekleşmesi için şartları sonuna kadar zorladığı ve menajeriyle bir görüşme yaparak, "Gerekirse çıkış için alacaklarımdan feragat etmeye hazırım" ifadelerini de kullandığı öğrenildi. Arjantin basınında da 1.79 boyundaki yıldızın bu aşamadan sonra Trabzonspor'a gitmesinin an meselesi olduğuna vurgu yapıldı.

1.5 YILLIK iMZA ATTI

Bordo-mavili yönetimin bir süredir görüşme halinde olduğu 'in orta sahası Enzo Perez için flaş bir iddia geldi. Arjantin'in önemli gazetecilerinden birisi olan Pablo Gravellone, sosyal medya hesabından, "Perez Türkiye'den Trabzonspor ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. River'den ilk giden o oldu ama devamı gelecek" açıklamasını yaptı.

(Fotomaç)

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