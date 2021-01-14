14 Ocak 2021, Perşembe
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BİR DİĞER GOLCÜ ADAYI
Trabzonspor sezon başında Leipzig'e transfer olan eski golcüsü Alexander Sörloth'un boşluğunu doldurmakta sıkıntı yaşamıştı. Forvet hattına yeni bir isim eklemek isteyen Trabzonspor'un CSKA Moskova'dan Adolfo Gaich için bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Gazeta.ru'nun haberine göre Trabzonspor, Adolfo Gaich'in 1.5 yıllığına kiralanması adına kulübü CSKA Moskova'ya resmi teklifini iletti. CSKA Moskova, sezon başında 21 yaşındaki Arjantinli golcüyü 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. (Fotomaç)
Trabzonspor'dan golcü harekatı! Gündemde 2 isim var
Trabzonspor devre arası transfer çalışmaları kapsamında forvet arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer son olara gündemine Jens Odgaard'ı aldı. İşte detaylar...
Sezon başında kadroya katılan Afobe ve Plaza'dan verim alamayan, Djaniny'den de tam anlamıyla memnun olmayan Trabzonspor mutlaka bir forvet almak istiyor. Fırtına, sezon başında da peşine düştüğü Jens Odgaard'ı bu kez kadrosuna katmaya çok yakın... Bonservisi İtalyan temsilcisi Sassuolo'da bulunan ancak sezon başında Lugano'ya kiralanan Danimarkalı oyuncu, Trabzonspor'a kiralanacak. 21 yaşındaki santrfor, bordo-mavililerin kendisini çok istemesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor.
BİR DİĞER GOLCÜ ADAYI
Trabzonspor sezon başında Leipzig'e transfer olan eski golcüsü Alexander Sörloth'un boşluğunu doldurmakta sıkıntı yaşamıştı. Forvet hattına yeni bir isim eklemek isteyen Trabzonspor'un CSKA Moskova'dan Adolfo Gaich için bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Gazeta.ru'nun haberine göre Trabzonspor, Adolfo Gaich'in 1.5 yıllığına kiralanması adına kulübü CSKA Moskova'ya resmi teklifini iletti. CSKA Moskova, sezon başında 21 yaşındaki Arjantinli golcüyü 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. (Fotomaç)
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