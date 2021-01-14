14 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan golcü harekatı! Gündemde 2 isim var

Fırtına'dan golcü harekatı! Gündemde 2 isim var
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

devre arası transfer çalışmaları kapsamında forvet arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer son olara gündemine 'ı aldı. İşte detaylar...

Sezon başında kadroya katılan ve Plaza'dan verim alamayan, Djaniny'den de tam anlamıyla memnun olmayan mutlaka bir forvet almak istiyor. , sezon başında da peşine düştüğü 'ı bu kez kadrosuna katmaya çok yakın... Bonservisi temsilcisi 'da bulunan ancak sezon başında 'ya kiralanan Danimarkalı oyuncu, Trabzonspor'a kiralanacak. 21 yaşındaki santrfor, bordo-mavililerin kendisini çok istemesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor.


BİR DİĞER GOLCÜ ADAYI

Trabzonspor sezon başında 'e transfer olan eski golcüsü 'un boşluğunu doldurmakta sıkıntı yaşamıştı. Forvet hattına yeni bir isim eklemek isteyen Trabzonspor'un CSKA Moskova'dan için bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Gazeta.ru'nun haberine göre Trabzonspor, Adolfo Gaich'in 1.5 yıllığına kiralanması adına kulübü CSKA Moskova'ya resmi teklifini iletti. CSKA Moskova, sezon başında 21 yaşındaki Arjantinli golcüyü 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. (Fotomaç)

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