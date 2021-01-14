Trabzonspor'da Enzo Perez sevinci!

Tecrübeli futbolcu Enzo Perez basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "River Plate kulübü ile sözleşmem var ama teklifler de alıyorum. Bu konuyu değerlendiriyorum. Yakın bir zamanda her şey netleşir" ifadelerini kullanarak, ayrılma sinyalleri verdi.