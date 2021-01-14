14 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Enzo Perez sevinci!

Trabzonspor'da uzun süredir gündemde yer alan Enzo Perez transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Arjantinli yıldız konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Enzo Perez sevinci!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

-mavili takımın transferi için yaklaşık bir aydır uğraştığı Arjantinli ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce oyuncunun menajerinin ekstra talepler ve kulübünün bonservis bedeli istemesi nedeniyle zora giren transfer görüşmelerinde 34 yaşındaki ön libero devreye girdi.

Trabzonspor'da Enzo Perez sevinci!

Tecrübeli futbolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " kulübü ile sözleşmem var ama teklifler de alıyorum. Bu konuyu değerlendiriyorum. Yakın bir zamanda her şey netleşir" ifadelerini kullanarak, ayrılma sinyalleri verdi.

Trabzonspor'da Enzo Perez sevinci!

26 KEZ ARJANTİN MİLLİ TAKIMI FORMASI GİYDİ
1.79 boyundaki futbolcuya yıllık 1 milyon 300 bin euro'dan 1 sene opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme öneren -mavili takım bu şartlarda transferi gerçekleştirme çabası devam ediyor.

Trabzonspor'da Enzo Perez sevinci!

26 kez de Arjantin Milli Takım'ı formasını terleten 34 yaşındaki oyuncu daha önce ise , , ve formaları giydi. Takıma abilik yapması da beklenen tecrübe abidesinin alınmasını Avcı'nın çok istediği belirtiliyor. Bu konuda birkaç gün içinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Trabzonspor'da Enzo Perez sevinci!

PEREZ: TEKLİFLER ALIYORUM
Avcı'nın orta saha için istediği, 'un transfer listesinde bulunan Arjantinli oyuncu Perez'den önemli açıklama geldi. R. Plate forması giyen Perez, 'ı 2-0 yendikleri rövanş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Perez, 'a transferiyle ilgili soruya "Bilmiyorum. Hala ile devam eden bir sözleşmem var ve menajerimle durumu görüşüp analiz ettikten sonra, yarından itibaren ne yapacağıma karar vereceğim" dedi.

Trabzonspor'da Enzo Perez sevinci!

RIVER PLATE'E REST ÇEKTİ
, yetkililerine ayrılmak istediğini ve 'un teklifini kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine 'in geri adım attığı öğrenildi. 34 yaşındaki yıldızın Trabzonspor ile görüşmeleri yaptığı ve rakamsal olarak prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu arada Sosa'nın Perez ile görüştüğü Trabzonspor'dan övgüyle bahsettiği belirtildi.

Trabzonspor'da Enzo Perez sevinci!

Perez profesyonel futbol kariyeri boyunca 512 karşılaşmaya çıkıp 36 gol, 47 asist yaparak toplamda 83 gole etki etti. (Fotomaç)

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