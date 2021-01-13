Trabzonspor'da Hosseini'ye 4 teklif

İranlı stopere transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek

İranlı stopere transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki savunma oyuncusuna İtalya'dan Sampdoria başta olmak üzere Denizlispor, Konyaspor, Erzurumspor ve Malatyaspor'un resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği futbolcuya transfer izni verilmezken, yönetim sözleşmesini uzatmak için çabalıyor.

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