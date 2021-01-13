13 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hosseini'ye 4 teklif

Hosseini'ye 4 teklif
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

İranlı stopere transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek

İranlı stopere transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki savunma oyuncusuna İtalya'dan Sampdoria başta olmak üzere Denizlispor, Konyaspor, Erzurumspor ve Malatyaspor'un resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği futbolcuya transfer izni verilmezken, yönetim sözleşmesini uzatmak için çabalıyor.

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