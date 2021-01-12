12 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Salomon Rondon bombası! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Fırtına'dan Rondon bombası! Son kararı Avcı verecek
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Menajerler, ’de takımında forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı forveti devine önerdi. Son kararı Avcı verecek. | Son dakika transfer haberleri ()

Forvet hattına iyi bir golcü transfer etmek isteyen için 'dan transfer iddiası geldi. kaynaklı haberlere göre, takımında forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı forvet menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. Geçmişinde , , , ve gibi önemli takımların formasını giyen 1.86 boyundaki golcü, Rondon 2019 yılından bu yana Dalian Professional'da oynuyor.

ÇİN'DE MUTSUZ
Çin'de kalmak istemeyen Venezuelalı forvetin menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği bildirilirken, bordo-mavili takımın da bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü. Salomon Rondon, Dalian formasıyla çıktığı 28 maçta 14 gol atarken 7 de asist yaptı. Rondon kariyerinin en parlak dönemini ise Zenit'te 58 maçta 28 gol atarak yaşadı. 'nın futbolcu hakkında incelemeler yaptığı ve ardından kararını vereceği belirtildi. Futbolcunun, kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.

(Fotomaç)

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