12 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Bourabia’yı Trabzonspor'a yazdılar

Bourabia’yı Trabzon’a yazdılar
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Süper Lig'de daha önce Konya forması giyen Bourabia, 'a yazıldı. Fas basını, 29 yaşındaki orta saha ile bordo-mavililerin ilgilendiğini duyurdu.

Süper Lig'de daha önce Konya forması giyen Bourabia, 'a yazıldı. Fas basını, 29 yaşındaki orta saha ile bordo-mavililerin ilgilendiğini duyurdu. 2018'in yazında Konya'nın 2.2 milyon euro'ya Sassuolo kulübüne gönderdiği Faslı yıldızın, kulübüyle yarım sezonluk kontratı kaldı.

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