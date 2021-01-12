12 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu

Yabancı kontenjanı sorunu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Kadrosuna 13 yabancı bulunduran bordo-mavililerde 1 oyuncu için kontenjan bulunurken, ayrılacak yabancı isimler yönetimin elini rahatlatacak.

Kadrosuna 13 yabancı bulunduran bordo-mavililerde 1 oyuncu için kontenjan bulunurken, ayrılacak yabancı isimler yönetimin elini rahatlatacak. Orta saha ile forvet hattına birer yabancı takviyesi planlayan bordo-mavililerin en az bir yabancı isimle daha yollarını ayırması gerekiyor. Kontenjanda yer açılırsa, takıma dönmeye hazırlanan Trodsen'in de ara dönemde lisansı çıkarılacak.

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