12 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da en az iki transfer daha yapılacak

En az iki takviye daha
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Orta saha ve forvet hattına en az birer nokta transfer yapmayı hedefleyen 'da Enzo Perez, Yunus Mallı, Ahmed Kutucu gibi isimlerle de temaslar devam ediyor.

Orta saha ve forvet hattına en az birer nokta transfer yapmayı hedefleyen 'da Enzo Perez, Yunus Mallı, Ahmed Kutucu gibi isimlerle de temaslar devam ediyor. Orta saha için ısrarcı olduğu Enzo Perez'in bonservis sorunu çözmesini isteyen bordomavililer, alternatif olarak Yunus Mallı'yı, forvet hattına da kiralık olarak Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katma noktasında çalışmalarına devam ediyor.

RIVER CAN SIKIYOR
Transfer edilmek istenen Enzo Perez için River Plate ve menajerinin talepleri can sıkıyor. İlk görüşmelerde 34 yaşındaki ön liberonun bedelsiz çıkışına izin veren Arjantin kulübü daha sonra bonservis talep etti. Menajerin istediği 1 milyon 300 bin euro'yu artırması nedeniyle geri adım atıldı. Bordo- mavililer Vitor Hugo'da yaptığı gibi oyuncuya ve menajerine, "İlk sunduğumuz şartlar geçerlidir" diyerek beklemeye çekildi.

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