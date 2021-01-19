Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Trabzonspor - Konyaspor maçın beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande, Ömer Ali, Amir, Cikalleshi, Kravets

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı.

Avcı, sakatlığı bulunan Hosseini'nin yerine Konyaspor maçında ilk 11'de Vitor Hugo'ya görev verdi.

Göztepe ile transfer görüşmesi yapan Diabate, kadro dışı bırakılan Plaza, sakatlığı bulunan Hosseini ile Pereira kadroya dahil edemedi. Trabzonspor'da, Süper Lig'in 16.'ncı haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlanan ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamayan Vitor Hugo, ilk 11'de oynadı.

BERAT ÖZDEMİR KADRODA

Bordo-mavili takımda ara transfer döneminde transfer edilen Berat Özdemir, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Fraport TAV Antalyaspor maçında antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil etmediği genç futbolcu, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin 21 kişilik kadrosuna alındı.

PEREIRA KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Abdullah Avcı tarafından Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil edilen Joao Pereira, İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli futbolcunun maçı tribünden takip ettiği görüldü.

HOSSEINI'NİN MR'I ÇEKİLECEK

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesindeki antrenmanda kasığında ağrı hisseden savunma oyuncusu Hosseini'ye, MR çekilmesine karar verildi.

Daha öncede yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan İranlı stoperin son durumu yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

SEHIC MAÇ ÖNCESİNDE SAKATLANDI

İttifak Holding Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic, maç öncesinde yaptığı ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

Sehic'in yerine kalede Eray Birniçan görev aldı.

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