07 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Örümcek adam Uğurcan! Kalesinde duvar ördü

Örümcek adam Uğurcan! Kalesinde duvar ördü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

'ın genç file bekçisi son 9 haftada kalesinde 5 gol gördü ve yükselişini sürdürdü.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında en fazla gol yiyen (15) iki takımdan biri olan , son dokuz haftada kalesinde sadece bes gol gördü. Bordo- mavililer; BB Erzurum, Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor ve Göztepe maçlarında kalesini kaparken, Sivasspor, Çaykur Rize ve Karagümrük'ten birer, Galatasaray'dan iki gol yedi. Ilk sekiz haftada maç basına 1.87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son dokuz haftada ise kalesinde maç basına 0.55 gol ortalamasıyla oynadı. (Fotomaç)
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