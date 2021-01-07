07 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür: 10 numara poziyonunda çok rahatım

Ömür'den 10 numara itiraf!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

'un yıldız ismi , 10 numara pozisyonda kendisini oldukça rahat hissettiğini söyledi.

, mutlu olduklarını söyledi. 21 yasındaki yıldız, "Esik atlama maçıydı. Son ana kadar mücadele ettik. Hocam 10 numarada oynamamı istiyor. 'la ilgili önemli bir iliskimiz var. Hücum anlamında etkili ve ona yardım etmeye çalısıyoruz. Kendimi 10 numarada daha rahat hissediyorum" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
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