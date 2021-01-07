07 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Ekuban atıyor Trabzonspor puanları topluyor!

Ekuban atıyor Fırtına puanları topluyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

'un forveti Ekuban ’ye de golünü attı ve ’nın gelmesinin ardından beş gole ulastı.

Ekuban ile costu... Ganalı santrfor, tecrübeli hocanın görev yaptıgı dokuz lig maçında bes golle takımının en skorer ismi oldu. , 26 yasındaki yıldızın fileleri sarstığı bes maçta dört galibiyet, bir beraberlik alarak 13 puan elde etti. Ekuban, maç sonrası sunları söyledi: "Fırsat bulup gol attıgım için Allah'a sükürler olsun. Takım arkadaslarınızı tanımak, onları hissetmekle alakalı. Takım kimyamız, her maç daha iyi gidiyor. Onları tanıyıp, hissettiğinizde nerede olmanız gerektigini biliyorsunuz. Her maç daha iyisini yapmaya çalısan bir takımız." (Fotomaç)
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