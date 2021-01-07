07 Ocak 2021, Perşembe
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Ekuban atıyor Trabzonspor puanları topluyor!
Trabzonspor'un forveti Ekuban Göztepe’ye de golünü attı ve Abdullah Avcı’nın gelmesinin ardından beş gole ulastı.
Ekuban Abdullah Avcı ile costu... Ganalı santrfor, tecrübeli hocanın görev yaptıgı dokuz lig maçında bes golle takımının en skorer ismi oldu. Trabzonspor, 26 yasındaki yıldızın fileleri sarstığı bes maçta dört galibiyet, bir beraberlik alarak 13 puan elde etti. Ekuban, maç sonrası sunları söyledi: "Fırsat bulup gol attıgım için Allah'a sükürler olsun. Takım arkadaslarınızı tanımak, onları hissetmekle alakalı. Takım kimyamız, her maç daha iyi gidiyor. Onları tanıyıp, hissettiğinizde nerede olmanız gerektigini biliyorsunuz. Her maç daha iyisini yapmaya çalısan bir takımız." (Fotomaç)
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