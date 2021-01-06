06 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yusuf Sarı'ya izin!

Yusuf Sarı'ya izin!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

'un genç yıldızı , annesinin rahatsızlığı nedeniyle kulüpten izin alarak 'ya gitti.

, annesinin rahatsızlığı nedeniyle teknik ekipten özel izin talep etti. İzin verilen Sarı, aktarmalı olarak 'nın kendine gitti ve maç kadrosundan da çıkarıldı. Bu arada teknik direktör 'nın kadrosu ile sahaya çıkması bekleniyor. Hugo'nun bugün riske edilmemesi bekleniyor. (Fotomaç)
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