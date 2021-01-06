06 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti

Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündeme Arjantinli yıldız isim geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği isim için yönetim harekete geçti. İşte transfer detayları...

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran , bu sezona iyi başlamadı.

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti

'nın göreve gelmesiyle başarılı sonuçlar alınırken son Karagümrük galibiyeti de moralleri yerine getirdi.

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti

Devre arasında takıma takviyeler yapacak 'dan son dakika transfer haberleri geliyor.

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti

Sabah'ın haberine göre 'un hedefinde var.

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti

TRABZONSPOR'A ARJANTİNLİ ORTA SAHA! ENZO PEREZ...

'un kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız , daha önce Estudiantes, Benfica ve Valencia gibi kulüplerde forma giydi.

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti

Valencia'nın kaptanlığını da yapan Perez, yaşı dolayısıyla Arjantin dışına çıkmak istemese de oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti

River Plate takımında forma giyen , transfer olursa geçen sezon Jose Sosa'nın 'da üstlendiği takım içi liderlik görevini üstlenecek.

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇINDA İLK 11'DEYDİ!

2014 Dünya Kupası final maçında Arjantin milli takımının ilk 11'inde yer alan , o maçta 86. dakikada yerini Fernando Gago'ya bırakmıştı.

Trabzonspor'a Arjantinli yıldız! Yönetim harekete geçti

Bu maçın kadrosunda şimdilerde Karagümrük forması giyen Lucas Biglia da vardı eğer 'a transfer olursa eski takım arkadaşı Biglia ile rakip olacak.

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