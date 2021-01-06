06 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında? Danny Rose hangi mevkide oynuyor?

Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında? Danny Rose hangi mevkide oynuyor?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. forması giyen ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililerin, ekiplerinden forması giyen İngiliz futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi. Trabzonsporlu taraftarlar ise Danny Rose'un bordo-mavili takımla anılmasının ardından "Danny Rose kimdir?", "Danny Rose kaç yaşında?" ve "Danny Rose hangi mevkide oynuyor?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Adı Trabzonspor ile anılan Danny Rose ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'de 5 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemine en hızlı giriş yapan takımlarından biri Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, adı ve ile de anılan ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Trabzonspor'un Berat Özdemir transferini açıklamasının ardından gözler diğer transferlere çevrilirken, Fırtına'nın forması giyen İngiliz sol bek 'u kadrosuna katacağı öne sürüldü. İşte Danny Rose ile ilgili tüm bilgiler...

DANNY ROSE KİMDİR?

Tam adı olan futbolcu, 2 Temmuz 1990 tarihinde 'nin Doncaster kentinde dünyaya geldi. Futbola altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz sol bek, 2007 yılında Tottenham'a transfer oldu.

5 farklı takıma kiralandı

Watford, Peterborough, , ve takımlarında kiralık olarak forma giyen Rose, bu sezon 'de çıktığı 2 maçta 1 asist kaydetti.

29 kez milli formayı giydi

İngiltere Milli Takımı'nın formasını 29 kez terleten Danny Rose'un Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Rose'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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