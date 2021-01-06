Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında? Danny Rose hangi mevkide oynuyor?

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililerin, Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen İngiliz futbolcu Danny Rose ile ilgilendiği iddia edildi. Trabzonsporlu taraftarlar ise Danny Rose'un bordo-mavili takımla anılmasının ardından "Danny Rose kimdir?", "Danny Rose kaç yaşında?" ve "Danny Rose hangi mevkide oynuyor?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Adı Trabzonspor ile anılan Danny Rose ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemine en hızlı giriş yapan takımlarından biri Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Berat Özdemir ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Trabzonspor'un Berat Özdemir transferini açıklamasının ardından gözler diğer transferlere çevrilirken, Fırtına'nın Tottenham forması giyen İngiliz sol bek Danny Rose'u kadrosuna katacağı öne sürüldü. İşte Danny Rose ile ilgili tüm bilgiler...

DANNY ROSE KİMDİR?

Tam adı Daniel Lee Rose olan futbolcu, 2 Temmuz 1990 tarihinde İngiltere'nin Doncaster kentinde dünyaya geldi. Futbola Leeds United altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz sol bek, 2007 yılında Tottenham'a transfer oldu.

5 farklı takıma kiralandı

Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United takımlarında kiralık olarak forma giyen Rose, bu sezon Premier League 2'de çıktığı 2 maçta 1 asist kaydetti.

29 kez milli formayı giydi

İngiltere Milli Takımı'nın formasını 29 kez terleten Danny Rose'un Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Rose'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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