05 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Avcı rüzgarı! Puan ortalaması...

Fırtına'da Avcı rüzgarı! Puan ortalaması...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

’nın göreve başlaması sonrası yapılan puan durumunda Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer alan , zirve ile puan farkını ciddi anlamda kapattı.

Kendi sahasında mağlubiyet yaşamayan Hatayspor ve Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden , takımın başına geçmeden önce topladığı puanı 3'e katladı. Ligin ilk sekiz haftalık bölümünde bir galibiyet, üç beraberlik, dört mağlubiyetle altı puan toplayabilen Karadeniz ekibi, 'nın görev yaptığı sekiz maçta beş galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 17 puan elde etti. Bordo-mavililer ilk sekiz haftalık süreçte 0.75 puan ortalaması ile oynarken, Avcı döneminde bu ortalama 2.12'ye kadar yükseldi. , tecrübeli hoca geldikten sonra en ciddi değişimi kalesine gole kapatma oranında başardı.
BEŞİKTAŞ'TAN SONRA 2. SIRADA
Ligin ilk 8 haftasında kalesinde 15 gol gören Karadeniz devi, son 8 haftada ise sadece 5 gol görerek bu oranı da 3'te 1 oranında azalttı. Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve gelmeden önce 17. Sırada yer alırken, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra yapılan 8 haftalık puan durumunda ise Beşiktaş'ın ardından ligde en fazla puan toplayan ikinci takım olmayı başardı. Söz konusu 8 hafta içerisinde Beşiktaş 21 toplarken, Trabzonspor ise 17 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bordo-mavili takım ayrıca yeni teknik ekibin göreve başlamasının ardından 17. sıradan 7. sıraya kadar yükselerek bir anda 10 basamak tırmanmayı başardı. (Fotomaç)
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