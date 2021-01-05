05 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Yunus Mallı'da görüşmeler tıkandı!

Yunus Mallı'da görüşmeler tıkandı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

Devre arası çalışmalarını ara vermeden sürdüren 'da krizi ortaya çıktı. Milli futbolcunun yıllık ücreti görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

, ekibi 'dan ayrılması gündemde olan 'nın menajeri ile yaptığı görüşmelerde istediği sonucu alamadı. Oyuncunun yıllık ücret olarak 1 milyon 850 bin euro talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına geldi. 'de bulunan oyuncunun menajerinin farklı takımlarla da görüşme halinde olduğu öğrenilirken, Trabzonspor'un bütçe sınırını oyuncuya ilettiği ve belirlenen rakamların üzerine çıkılmayacağı ifade edildi. Milli oyuncunun 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken transferin hangi takıma gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmadı. (Fotomaç)
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