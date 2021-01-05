05 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Nwakaeme Sörloth'u geçti!

Nwakaeme Sörloth'u geçti!
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

,'un 'ü 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golle bordo-mavililerin 2018- 2019 sezonundan bu yana en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu.

maçında 'ın golünde ofsayta neden olan , fileleri havalandırıp kendini affettirdi. En son 30 Kasım'daki maçında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen, sonrasında sessizliğe bürünen Nijeryalı oyuncu, 544 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Nwakaeme, 'u (24) da geride bırakarak 25 golle 2018- 2019 sezonundan bu yana formasıyla 'de en fazla gol atan oyuncu oldu. Bu sezon 4. golünü ağlara gönderirken, 2018-2019'da 10, 2019- 2020'de ise 11 kez fileleri havalandırmıştı. (Fotomaç)
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