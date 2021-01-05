05 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Ekuban durmak bilmiyor! işte o istatistik

Son dakika haberleri | Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup Trabzonspor'da Ekuban rüzgarı sürmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu bordo-mavili formayla bu sezon 4. golünü kaydetti. İşte o istatistik...

Ekuban durmak bilmiyor! işte o istatistik
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'da Ekuban dertlere derman olmaya devam ediyor. Önceki hafta derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ekuban, karşısında başarılı bir performans sergiledi.

Ekuban durmak bilmiyor! işte o istatistik

89 dakika sahada kalıp bir gol atan ve bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan forvet, maçın yıldızı seçildi.

Ekuban durmak bilmiyor! işte o istatistik

Ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan ve toplam 4 gole ulaşan 26 yaşındaki yıldız, 'un en etkili hücum gücü oldu.

Ekuban durmak bilmiyor! işte o istatistik

devi, bu sezon Ekuban'ın gol attığı , Ç.Rizespor ve maçlarını kazanırken, ile 1-1 kalmıştı. bu periyotta 10 puan topladı.

Ekuban durmak bilmiyor! işte o istatistik

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ekuban'ın yıllık ücretinde iyileştirme yapılırken, bordo-mavili futbolseverler sözleşmesinin de uzatılması gerektiğini belirtiyorlar.

Ekuban durmak bilmiyor! işte o istatistik

Ekuban'ın sözleşmesi Haziran 2022 yılında sona eriyor. (Fotomaç)

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