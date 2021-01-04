Trabzonspor Abdullah Avcı ile çıkışa geçti! O geldi ve...

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İstanbul'da Karagümrük'ün konuğu oldu. Bordo mavililer, güçlü rakibini 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile gelen yükseliş dikkat çekti.

Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük'e konuk oldu. Bordo mavililer, 3 puanı hanesine yazdırdı ve üst sıraları zorlamaya başladı.

AVCI'DAN SONRA SADECE TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ

Opta'nın verilerine göre, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Süper Lig'de Trabzonspor'dan (17) daha fazla puan toplayan tek takım Beşiktaş (18).

Avcı sonrası Trabzonspor, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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