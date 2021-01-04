04 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdullah Avcı ile çıkışa geçti! O geldi ve...

'Av zamanı' başladı! O geldi ve...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'in 16. haftasında , İstanbul'da Karagümrük'ün konuğu oldu. Bordo mavililer, güçlü rakibini 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Trabzonspor'da ile gelen yükseliş dikkat çekti.

'in 16. haftasında Karagümrük'e konuk oldu. Bordo mavililer, 3 puanı hanesine yazdırdı ve üst sıraları zorlamaya başladı.

AVCI'DAN SONRA SADECE TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ
Opta'nın verilerine göre, göreve geldikten sonra Süper Lig'de Trabzonspor'dan (17) daha fazla puan toplayan tek takım Beşiktaş (18).

Avcı sonrası Trabzonspor, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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