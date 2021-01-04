04 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Pereira'dan mesaj var!

Trabzonsporlu Pereira'dan mesaj var!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

Uzun süredir 'da forma giyen başarılı sağ bek sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Trabzonsporlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İŞTE O MESAJ:

Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de, Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, 'nı kazanmak, Ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışları, inişlerin daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak.

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