04 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı! Görüşmelere başlandı

Trabzonspor'un Yunus ısrarı! Görüşme detayları belli oldu
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

, 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce dışına çıkmayan endişeli. Ancak düzenli oynayacak olması onu cezbediyor.

ekibi devre arası transferinde renklerine katmak istediği isimlerden biri de . 28 yaşındaki futbolcunun kulübü 'la olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fırtına başka takımlarında bu dönemde devreye gireceğini bildiği için işi devre arasında çözmek istiyor. Düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılabilecek. Ancak Yunus'un bir endişesi var. Kariyeri boyunca 'dan hiç çıkmayan tecrübeli futbolcu çabuk karar vermek istemiyor. Bir taraftan da Trabzonspor'da daha fazla süre bulacak olması onu cezbediyor. Bordo-mavili ekibin yöneticileri görüşmelerin devam ettiğini belirtirken henüz bir anlaşma olmadığını sözlerine eklediler. (Fotomaç)
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