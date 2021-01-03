04 Ocak 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'un Yunus Mallı ısrarı! Görüşmelere başlandı
Trabzonspor, 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce Almanya dışına çıkmayan Yunus Mallı endişeli. Ancak düzenli oynayacak olması onu cezbediyor.
Karadeniz ekibi Trabzonspor devre arası transferinde renklerine katmak istediği isimlerden biri de Yunus Mallı. 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Wolfsburg'la olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fırtına başka takımlarında bu dönemde devreye gireceğini bildiği için işi devre arasında çözmek istiyor. Düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılabilecek. Ancak Yunus'un bir endişesi var. Kariyeri boyunca Almanya'dan hiç çıkmayan tecrübeli futbolcu çabuk karar vermek istemiyor. Bir taraftan da Trabzonspor'da daha fazla süre bulacak olması onu cezbediyor. Bordo-mavili ekibin yöneticileri görüşmelerin devam ettiğini belirtirken henüz bir anlaşma olmadığını sözlerine eklediler. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları